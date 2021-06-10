Bakan Varank: Piyasa değeri 1.2 milyar dolarlık 20 ton altın, 2.8 milyon dolarlık 3.5 ton gümüş rezervi tespit edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2.8 milyon dolar olan 3.5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından tespit edilen rezervlerle ilgili açıklama yaptı.

Varank, piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2.8 milyon dolar olan 3.5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini söyledi.