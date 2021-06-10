Avrupa Konseyi, AİHM'nin Kavala kararını uygulamadığı için Türkiye'ye ihlal prosedürü başlattı

Euronews'in aktardığı habere göre, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM'in Osman Kavala ile ilgili kararlarını uygulamayan Türkiye'ye yönelik ilk kez ihlal prosedürü başlattı.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Strazburg'daki Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nin son toplantısında bir kez daha Kavala'nın durumuna yer verilmiş, yayınlanan sonuç bildirisinde daha önceki çağrılar hatırlatılarak Kavala'nın devam eden tutukluluğunun uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiği ve derhal salıverilmesi gerektiği belirtilmişti.

Toplantıda Ankara'ya yönelik ihlal prosedürünün işareti verilmişti. Bu kapsamda referans verilen araçlardan biri Türkiye'nin Avrupa Konsey'indeki oy ve veto hakkının askıya alınması. Avrupa Konseyi, daha önce ihlal prosedürü sürecini sadece Azerbaycan ile ilgili bir davada kullanmıştı.