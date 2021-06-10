Fatih Altaylı: Veyis Ateş, Habertürk yönetimine 'İddialar yalan' dedi, 'Yapacağım' dediği yazılı açıklamayı hala yapmadı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Veyis Ateş'in durumuyla ilgili edindiği bilgiyi aktardı. Ateş'in Habertürk yönetimine "İddialar yalan" dediğini ve bunun üzerine kanal yönetiminin "Yazılı bir açıklama yap" talebinde bulunduğunu belirten Altaylı, "O gün yapacağını söylediği açıklamayı aradan 5 gün geçmesine rağmen hala yapmadı" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in videosunda adı geçen Veyis Ateş ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Okurların birkaç gündür bu meseleyi sorup durduğunu belirten Altaylı, "Sizin kadar ben de meseleyi merak ediyorum. Grup yönetiminden aldığım bilgiler doğrultusunda Habertürk tarafındaki gelişmeleri size aktarayım" dedi. Altaylı, şunları anlattı:

"İlk gün, yani Sedat Peker, Veyis Ateş’in gazetecilik dışı ve gerek meslek, gerekse Ciner Grubu ilkeleri açısından kabul edilmesi imkansız iddiaları ortaya attığı an Habertürk yönetimi Veyis Ateş’ten konu ile ilgili bilgi istedi. Ateş’in 'Bu iddialar tamamen yalan' demesi üzerine Ciner Medya Grubu olarak kendisinden bunu yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurması istendi.

'Bu durumun grup açısından kabul edilebilir olmadığı çok açık'