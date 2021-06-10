Topuklu ayakkabı giydi diye alt komşudan tekmeli tehdit: Bana zarar verecek, bahçeye dahi çıkamıyorum

İstanbul Ümraniye'de Sivil Havacılık mezunu 25 yaşındaki Ayşenur Atış, alt komşusunun kendisini tartıştıklarından beri tehdit ettiğini söyledi. Topuklu ayakkabı giydiği için komşusunun kendisine taktığını ifade eden Atış, "Korkuyorum, bu adam bana zarar verecek, ne olur beni kurtarın" dedi.

İstanbul Ümraniye'de 25 yaşındaki Ayşenur Atış, 7 ay önce mahalledeki bir siteden ev kiraladı. Tek başına burada kalmaya başladı. Aylarca bir sorun yaşamadan oturdu. Ta ki iki ay önce balkonunu yıkayıncaya kadar.

İddiaya göre balkonunu yıkadığı sırada alt komşusunun evine su sızdı. Bu durumdan şikayetçi olan komşu önce güvenliği aradı sonra genç kadına küfürler edip hakaretler etti. Bu konudan birkaç gün sonra yine müzik sesi yüzünden ikili arasında tartışmalar yaşanmaya başladı. Tartışmanın tehdit boyutuna geldiği gün ise önceki gün oldu. Bu kez kavga topuklu ayakkabı sesinden çıktı.

İddiaya göre üst katından gelen sese sinirlenen 35 yaşındaki alt komşu C.S., Ayşenur Atış'ın kapısına dayandı, tekmeledi, hakaretler savurup onu öldürmekle tehdit etti.

Ne yapacağını bilemeyen genç kadın hemen durumu polise bildirdi. Çakmak Polis Merkezi’ne giden ikili birbirlerinden şikayetçi oldu. O günden sonra alt komşusu da her gün ondan şikayetçi olmaya başladı.

‘Şikayetçi oldum diye her gün evime polis gönderiyor’

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Atış şunları söyledi:

" 9 ay önce taşındım. İlk tartışma bir hafta kadar önce oldu. Müzik sesinden rahatsız olmuştu beni uyardı dikkatli olmaya başladım. 4 gün önce balkonumu yıkıyordum su sızdırmış onu gördü. Balkona çıktı bana, yukarı gelip seni geberteceğim dedi beni tehdit etti. Topuklu ayakkabımı giymiştim ayakkabı ile dolaşıyordum. Bir anda kapımda bir tekme sesi ardından küfürler tehditler havada uçmaya başladı. Şikayetçi oldum diye şimdi bana her gün polis gönderiyor. Evde huzurum kalmadı, gece yatamıyorum. Bu adam beni tehdit etmeye devam ediyor. Başıma bir şey gelirse sorumlusu alt komşum C.S.'dir.

‘Korkuyorum, ne olur yardım edin’

Uzaklaştırma kararı aldırmak istiyorum. Şimdi ister istemez sitenin bahçesine dahi çıkamıyorum. Benden uzak olsun, köpeği bile gezdirmeye çıkaramıyorum. Evde yalnız kalmaya korkuyorum. Bu adam benden uzak olsun. Evime gelip ölüm tehdidi savurdu, şikayetçi oldum diye bana huzur vermiyor. Sürekli tavana vuruyor, gece gündüz defalarca vuruyor. Sesleri kaydettim ama kimse yardım etmiyor. Korkuyorum bu adam bana zarar verecek, ne olur bundan beni kurtarın."