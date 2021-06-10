Kulis: Haziran sonu yasaklar gece 12’ye uzayacak, pazar günü yasağı kalkacak

Gazeteci Candaş Tolga Işık, koronavirüse karşı süren kısıtlamalara ilişkin "Konuştuğum kabine üyelerindeki genel eğilim haziran sonu yasakları önce gece 12’ye uzatmak ve pazarı açmak, ardından da ağustos ayında tamamen kaldırmak" dedi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirle ilgili olarak edindiği bilgileri aktardı.

Işık, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Konuştuğum kabine üyelerindeki genel eğilim haziran sonu yasakları önce gece 12’ye uzatmak ve pazarı açmak ardından da ağustos ayında tamamen kaldırmak" ifadesini kullandı.

Kararın son halinin Bakanlar Kurulu'ndaki değerlendirmede netleşeceğini ifade eden Işık, "Ama görünen o ki temmuzda da yasaklar -bir şekilde- devam" dedi.

Işık, "Aşılamada belli bir noktaya geldikten sonra Sağlık Bakanlığı ve Kültür-Turizm Bakanlığı özellikle sonbaharda kapalı mekanlara girmek isteyenlere bir takım kriterler (aşı ya da hastalık geçirmiş olmak gibi) belirlemek üzere çalışıyor. Detaylara ulaşıp teyid edince yazacağım" diye yazdı.

Aşılamada belli bir noktaya geldikten sonra Sağlık Bakanlığı ve Kültür-Turizm Bakanlığı özellikle sonbaharda kapalı mekanlara girmek isteyenlere bir takım kriterler (aşı ya da hastalık geçirmiş olmak gibi...) belirlemek üzere çalışıyor. Detaylara ulaşıp teyid edince yazacağım. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) June 10, 2021

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