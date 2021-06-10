İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Beni takip etmesi mutlu ediyor, içten içe sempati duyduğunun farkındayım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak "Beni takip etmesi mutlu ediyor. İcraatlarımızı ve bizi takip etmeyi çok seviyor. Bundan da gerçekten çok mutlu oluyorum. Şunu da hissediyorum, içten içe sempati duyduğunun da farkındayım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda bulunan Maltepe Sahil Spor Tesisi’ndeki yenileme çalışmalarını tamamladı.

ibb.istanbul'un aktardığına göre yenilenen tesisler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla açıldı. Açılış töreninde İmamoğlu’na; Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve Spor A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur eşlik etti. İstanbul'un spor olanaklarını maksimum seviyeye çıkartmak istediklerini vurgulayan İmamoğlu, farklı ilçelerde, farklı tesislerin üretimi için çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Hizmet konusunun kendileri için öncelik olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Tabii hizmeti konuşunca, heyecan duyuyorum. Çok heyecan duyuyorum. Dün, bir park açtık. Bugün buradayız. Yarın başka bir faaliyetimizi duyuracağız halka dönük, esnafımıza dönük. Esnafımıza, müthiş bir 'Halk Bakkal' projemizin tanıtımını yapacağız. Bugünlerde, -belki farkındasınızdır- yani özellikle görüyorsunuzdur, bildiğiniz gibi, beni halkımız takip ediyor. Bundan da memnuniyet duyuyorum.

'Çok imrenirsen tırnaklarını yer gibi izlersin, sanki beni öyle izliyor Ankara’dan'

Bu şehrin en küçük hemşehrisinden, yani bir çocuğumuzdan en deneyimlisine kadar takip ediyor. Ama beni en fazla ne memnun ediyor? Açıkçası; beni Sayın Cumhurbaşkanı’nın takip etmesi mutlu ediyor. İcraatlarımızı ve bizi takip etmeyi çok seviyor. Bundan da gerçekten çok mutlu oluyorum. Şunu da hissediyorum: İçten içe sempati duyduğunun da farkındayım. Bu sempatisini de çok beğeni ile karşılıyorum. Hatta bir hayranlık duygusunun oluştuğunu hissediyorum. Aklından çıkmıyor. Biraz da sanki imreniyor gibi. Yani imrenerek izlediğinin de farkındayım. Vardır ya; çok imrenirsen tırnaklarını yer gibi izlersin, sanki beni öyle izliyor Ankara’dan. Ne mutlu bana. Bundan mutluyum. Gerçekten sıkı bir takipçimiz olduğunu düşünüyorum.

'Cumhurbaşkanımız bir düşünürse, bir gün İstanbul turunu onla yapmak isterim'

Bazen bedava süt dağıtıyoruz; onu anlatıyor. Metroları yapıyoruz, on tane metroyu harekete geçiriyoruz; dayanamıyor onu anlatıyor. Gerçekten ilgisine teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bir düşünürse, bir gün İstanbul turunu onla yapmak isterim. Yani şu İstanbul’u bir gezdirmek, ona, bilmediği hatta bazen yanlış anlatılan icraatlarımızı bizzat yerinde anlatmak isterim. İsterse halı sahada bir maç bile yaparız kendisiyle. Tenis de oynarız. Bu keyifli geziye kendilerini davet ediyorum. İlgisini lütfen kaybetmesin. İmrenerek izlemeye devam etsin. Bu yönüyle esas olarak hoşuma giden halkımızın bu sıkı takibi.

Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü sizlerle üretiyoruz, sizin paranızı, sizin bütçenizi, kuruşuna kadar bu şehrin hayrına, bu şehrin en güzel işlerine, bu şehrin geleceğine, bu şehre asla zarar vermeden zarar veren unsurları da bertaraf ederek hizmet etmeye devam edeceğiz."

'Bu tür sorunların çözümü 'Açsa siz doyurun' değil, 'Gelin bu sorunu hep beraber çözüm bulalım' anlayışıdır'

İmamoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şimdi bakıyorsunuz, sözde siyasi parti genel başkanı olarak konuşanlara. Durmadan hep iftira. Neymiş millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları, buyurun siz de doyuruverin. Biz ne gerekiyorsa bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. Yapmaya devam ediyoruz" şeklindeki ifadesine dair yorumu sorulan İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Bu talihsiz bir açıklama. Yani, ‘Millet açsa’ diye bir tarif olmaz. Milletimiz aç, sıkıntısı var. Ama şöyle denseydi daha iyi olurdu: ‘Gelin bu sorunu hep beraber çözelim. Gelin bu soruna hep beraber katkı sunun, milletin işsizliğine, aşı olmayan hanelerin bu sorununa hep beraber çözüm bulalım.” Bu, çok kıymetli bir söz olurdu. Bu şekilde söylenmesi talihsizlik.

Ama, dün Genel Başkan’ımın da ifade ettiği gibi; biz, CHP’li belediyeler olarak gerçekten muazzam işler yaptık. Bu zor günlerde, sadece İstanbul’da milyarlarca lira ile vatandaşımızın yanında olduk. Bunları son faaliyet raporunda da rakam rakam açıkladım. Onun için, iyi ki bu dönemde biz vardık. İyi ki bu dönemde, vatandaşın yanında olan belediyeler vardı. Olmaya da devam edeceğiz. Ama bundan sonra, bu tür sorunların çözümü, ‘Açsa, siz doyurun’ değil, ‘Gelin bu sorunu hep beraber çözüm bulalım’ anlayışıdır. Zaten biz onu temsil ediyoruz."

'Bir vatandaşın, başka bir vatandaşa yardım eli uzatmasına dahi bloke kondu bu ülkede'

Bir gazetecinin "Bir yardım kampanyanız vardı, hesaplara bloke konulmuştu" ifadesi üzerine İmamoğlu, "Bir vatandaşın, başka bir vatandaşa yardım eli uzatmasına dahi bloke kondu bu ülkede. Bu talihsizlik. O paralar, bir yıldır bloke edilmiş şekilde hesapta duruyor. 5 milyona yakın bizim, Ankara’nın ve diğerler belediyelerin var. Buna bile tahammül edemeyen bir anlayışın dile geliş biçimi herhalde bu" dedi.

'Atılacak temelin kanalla ilgisi yok'

İmamoğlu, "Dün Kanal İstanbul ile ilgili bir tarih açıklandı. İlk köprünün temeli 26 Haziran’da atılıyor. Temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi: