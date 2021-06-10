İstanbul'da otelin saunasında yangın

Fatih'te bir otelin saunasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Fatih'te 4 katlı bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Laleli'deki otelin saunasından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Tüm binayı yoğun duman kapladı. İhbar üzerine çevreye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sauna bölümünde mahsur kalanlar kurtarıldı. Üst katlarda kurtarılmayı bekleyenler de itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi.

Kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmalarına geçildi.

Yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri otelde uzun süre arama yaptı, fenalaşan olup olmadığını kontrol etti.