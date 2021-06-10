Taksim'de seyyar satıcıya zabıtadan coplu müdahale

Taksim'de parfüm satışı yapan bir seyyar satıcıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri müdahale etti. Zabıtanın coplu müdahalesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul Taksim'de görevli zabıta ekipleri, seyyar olarak parfüm satan kişinin tezgahına müdahale etti.

Seyyar satıcının zabıtaya karşı çıkmasıyla büyüyen tartışmada zabıtalardan biri satıcı adama fiziksel müdahalede bulundu. Diğer zabıta memurlarının da devreye girmesiyle büyüyen arbede Taksim Meydanı'ndaki polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Taraflar birbirinden şikayetçi olunca seyyar satıcı ve zabıtalardan biri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken görüntülerde zabıtanın seyyar satıcıya cop ile vurması ve tekme atması yer aldı.