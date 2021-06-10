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    Maçka Parkı'ndaki özel güvenlik müdahalesi yargıya taşınıyor

    Maçka'daki kıyafet davasında güvenlik görevlisine beraat

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İstanbul'da 2017 yılında Savaş İlter ve Çağla Köse arasında yaşanan kıyafet tartışmasına ilişkin yürütülen dava bugün yeniden karara bağlandı. Güvenlik görevlisi İlter beraat ederken, Çağla Köse'ye ise verilmedi.

    Maçka Parkı'nda 2017 yılında Savaş İlter ve Çağla Köse arasında yaşanan kıyafet tartışmasına ilişkin yürütülen dava bugün yeniden karara bağlandı.

    İddiaya göre güvenlik görevlisi Savaş İlter, Çağla Köse'ye, "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca 'Güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" derken, Çağla Köse de "Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş" demişti. Karşılıklı yaşanan tartışmada Savaş İlter'in 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse'nin ise 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

    İlk yargılamada güvenlik görevlisine para cezası verilmişti

    Mahkeme ilk yargılama sonunda Savaş İlter'e 'hakaret' suçundan 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. Çağla Köse hakkında ise haksız fiile tepki olarak hakaret ettiği gerekçesiyle ceza vermekten vazgeçilmesine hükmedilmişti.

    Karar üst mahkemede bozuldu

    Ancak karar, İstinaf Mahkemesi'nce bozuldu. Bozma sonrası İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Çağla Köse ve Savaş İlter de geldi. 

    'Kibarca rica etse bu durumlar olmazdı'

    Çağla Köse, "O gün gerçekten çok üzgündüm. Söylediğim sözün hakaret olduğunu düşünmüyorum. Karşı taraf görevini yaptığını iddia ediyor, istediği şeyi benden kibarca rica etse bu durumlar olmazdı. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Şikayetim devam etmektedir" dedi. Köse son sözünde ise "Kavgayı çıkaran ben değilim" dedi.

    Savaş İlter ise "Beraatimi istiyorum. Karşı tarafın da ceza almasını istiyorum" dedi.

    Güvenlik görevlisine beraat

    Mahkeme, Savaş İlter'in üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek beraatine karar verdi, Çağla Köse'nin ise hakaret sözünün, haksız bir fiile tepki olarak söylediğinin anlaşıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığını hükmetti.

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    Etiketler:
    Mahkeme, kadına yönelik şiddet, Kadına yönelik taciz, İstanbul, Maçka Parkı
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