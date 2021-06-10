Kayıt
18:35 10 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İzmir / deprem / bina

    İzmir depreminde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin iddianame kabul edildi

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1044704771_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_b69f4b1b3cb097e389061a51ddec426b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106101044704809-izmir-depreminde-coken-yilmaz-erbek-apartmanindaki-olum-ve-yaralanmalara-iliskin-iddianame-kabul/

    İzmir'deki depremde çöken binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı B blok için yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 10 sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri savunuldu.

    İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede depremin ardından çöken binada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtilerek yürütülen soruşturma kapsamında ikisi tutuklu 10 kişinin de sanık olduğu, bir sanığın ise 6 Haziran tarihinde vefat ettiği ifade edildi.

    İddianamede sanıklar arasında binanın mimari proje müellifi, statik-betonarme proje müellifi, mimar, yapı sahibi, fenni mesulü, mimari teknik uygulama sorumlusu, mimari proje ve uygulama denetçisi, inşaat mühendisleri ve yapı denetim şirketi yetkililerinin yer aldığı belirtildi.

    İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda da binanın projelendirmesinde eksikler, malzeme yetersizlikleri, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetiminde yetersizlik, yapı denetim şirketinin eksik ve hatalı değerlendirmeleri nedeniyle yıkılmış olduğu görüşüne varıldığı ifade edildi.

    Öte yandan, binanın yapı ruhsat başvuru evrakı arasında "Projedeki beton sınıfı BS20, tahkikler BS18'e göre yapılmış, bazı sonuçlar uygun, diğerleri BS18'den düşük, tahkik raporu değişecek" şeklinde bir not bulunduğuna dikkat çekilen bilirkişi raporunda yapı denetim şirketince hazırlanan rapor sonrası 11 Ekim 2006'da yapı kullanım ruhsatının ilgili belediyece verildiğinin görüldüğü belirtildi.

    İlk duruşma 1 Eylül'de

    İddianamenin sonuç bölümünde ise Yılmaz Erbek Apartmanı'nın deprem sırasında yıkılması ve meydana gelen ölüm ve yaralanmalardan şüphelilerin sorumlu oldukları belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    "Şüphelilerin mevzuata, deprem yönetmeliğine, imar kanununa, yapı denetim kanunundaki düzenlemeye ve yüklenen görev, sorumluluklara aykırı davrandıkları, kanun ile kendilerine yüklenen dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmedikleri ve depremde apartmanın çökmesine neden oldukları anlaşılmaktadır. Şüphelilerin kendilerine yüklenen 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri, depremlerin değil binaların kanuna, yönetmeliğe, bilimsel gerçekliklere uygun olarak yapılmamasının vatandaşlarımızın ölümlerine ve yaralanmasına neden olduğu anlaşılmıştır."

    Şüphelilerden kamu görevlisi olanların ise dosyalarının 4483 sayılı kanun kapsamında ayrılarak Memur Suçları Soruşturma Bürosuna, avukat olan şüphelinin dosyasının da Avukat Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildiği de belirtildi.

    Öte yandan sanıkların 1 Eylül'de hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

    İlgili konular:

    Deprem uzmanı Prof. Hasgür uyardı: 'İzmir için tehlike geçmedi'
    İzmir açıklarında deprem
    Prof. Dr. Ercan: İzmir için deprem henüz erken
    Etiketler:
    iddianame, Mahkeme, Yılmaz Erbek Apartmanı, Deprem, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baltimore / ABD
    'Ateş Çemberi' olarak adlandırılan Güneş tutulması gerçekleşti
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet