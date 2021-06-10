Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.

Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilajı araştırmak için komisyon kurulmasına karar verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda beş partinin müsilaj ile ilgili ortak önergeleri görüşüldü.

Görüşmelerin ardından müsilaj sorununu araştırmak ve çözüm bulmak için Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Komisyon çalışma süresi 3 ay olacak ve komisyon 19 üyeden oluşacak.