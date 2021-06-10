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    Ülkü Ocakları, yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen anlayarak hızlı okuma programını tanıttı

    Ülkü Ocakları'ndan, yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen hızlı okuma programı: Odak2023

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    Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, içeriğindeki oyunlarla göz, beyin ve hafıza arasındaki koordinasyonu güçlendiren "Odak2023" isimli bilgisayar yazılımı hazırladıklarını bildirdi.

    Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde, 'Odak2023' projesini tanıtan Genel Başkan Yıldırım, Türkiye'nin kitap okumada ve okuduğunu anlamada dünya ortalamasının gerisinde olduğunu belirtti.

    Herkesin kitap okuma oranlarının düşük olmasından yakındığını ancak kimsenin bu soruna yönelik çözüm üretmediğini ifade eden Yıldırım, bu durumun, sadece Türkiye'de değil, dünyada da küresel bir sorun olduğunu kaydetti.

    Ahmet Yiğit Yıldırım,"Biz bu nedenleri araştırdık. Okuma tekniklerini bilmiyoruz. Göz kaslarımız zayıf, göz tembelliğimiz var. Okuduğumuzu anlamıyoruz. Bunların neticesinde saatler harcayıp 30-40 sayfa okuduktan sonra sıkılıp kenara bırakıyoruz" diye konuştu.

    Kitap okuma oranın düşük olmasının en önemli sebebinin zaman ve odaklanma sorunu olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları dile getirdi:

    "Ülkü Ocakları olarak bu sorunu ortadan kaldırmak için çözüm arayışına girdik ve 'Odak2023' isimli bilgisayar yazılımını geliştirdik. Bu yazılım içeriğinde yer alan aktivitelerle kişinin okuma hızını ve anlama kapasitesini geliştiriyor. Bu yazılımın içeriğinde oyunlar var. Bu oyunlarla kullanıcıya göz kası egzersizi yaptırıyoruz. Göz, beyin ve hafıza arasındaki koordinasyonu güçlendiriyoruz. Yazılımın içinde yer alan metinlerle kişinin anlama kapasitesini ve okuma hızını test ediyoruz. Sonrasında yazılımın yapay zeka özelliği sayesinde, kişiye özel egzersiz ve metinlerle çalışmasını sağlıyoruz. Kişinin görsel zeka kapasitesini ve beynin fotoğraf hafızasını geliştiriyoruz. Bu sayede 3-4 saatte okunan metni, 1 saatte okunacak seviyeye getiriyoruz. Gözler hızlı okumayı başarabildiği için odaklanma meselesi de ortadan kalkıyor. Beynin anlama kapasitesi gelişiyor. Okunan metin hafızada kalıcı hale geliyor".

    Yıldırım, bu yazılımın LGS, YKS, KPSS ve ALES gibi birçok sınavda öğrencilerin 'soruları yetiştiremedim' mazeretlerini de ortadan kaldıracağını belirtti.

    Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, hızlı okuma yazılımı Odak2023 eğitim setinin, Türkiye genelinde 10 bin adet ücretsiz dağıtıldığını bildirdi.

    Etiketler:
    MHP, Tanıtım, Odak2023, hızlı okuma, kitap okuma, Yapay zeka, Ülkü Ocakları
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