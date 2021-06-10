Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile telefonda görüşme yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 10 Haziran 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede, NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur." bilgisine yer verildi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin 10 Haziran 2021 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu geçen görüşmede; NATO Zirvesi öncesi bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/bMmpe4TOtT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 10, 2021

​