Eski HSK Başkanvekili Yılmaz ve üyesi Şahin'in Yargıtay'a seçilmelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, Yargıtay'daki boş kontenjanlara üye seçimi yaptı.
Eski HSK üyeleri Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin Yargıtay üyeliğine seçildi.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz ile eski üyesi Hüseyin Şahin'in Yargıtay üyeliklerine seçilmelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, Yargıtay'daki boş kontenjanlara üye seçimi yaptı.
Eski HSK üyeleri Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin Yargıtay üyeliğine seçildi.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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