İstanbul'da, Esenyurt-Beylikdüzü hattında çalışan bir minibüse yolcu olarak binen hırsızlık zanlısı, gözüne kestirdiği yolcuyu soydu.
19 Mayıs Bulvarı’nda meydana gelen olayda, Bulvar başında bulunan minibüs duraklarında Murat B. kalabalık bir yolcu minibüsüne bindi. Şüpheli Murat B., kalabalık olan minibüste bir süre çevre kontrolü yaptıktan sonra kadın yolcunun çantasından cüzdanını çekerek çaldı. Hemen ardından minibüsten inen Murat B. kayıplara karıştı.
Esenyurt’ta minibüsteki yolcunun cüzdanını çalan hırsız kamerada https://t.co/px4f3uOJrm pic.twitter.com/R7P3UTEsbL— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 11, 2021
Başka bir hırsızlık olayında suçüstü yakalanan şahıs yakalanarak göz altına alındı.
Zanlı, yolcunun cüzdanını çalarken güvenlik kamerasına da yansıdı.
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