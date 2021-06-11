Market alışverişinde yeni düzen: Neler değişecek?

Yeni tip koronavirüs salgını süreci ile gündeme gelen zincir marketlerin “küçük esnafı koruyacak şekilde” çalışması konusunda getirilecek taslak netleşmeye başladı.

Medyaya bugün yansıyan haberlere göre düzenlemede öne çıkan başlıklardan biri zincir marketlerin çalışma saatleri olacak. Buna göre zincir marketler pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre pazar günleri zincir marketlerin tamamen kapalı olması formülü de gündemde ancak AVM'lerin de haftanın bir günü kapalı olması formülünün korona virüsü tedbirleri kapsamında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bir süre daha ertelenebileceği belirtiliyor.

Düzenleme ile yeni açılacak AVM'ler arasında ise en az 5 kilometre mesafe olma şartı getirilmesi de gündemde. Zincir marketler ise mahalle bakkalının 200 metre yakınında olamayacak.

Bulvar üzerinde ise zincir marketler ile mahalle bakkalı arasında 2 kilometre mesafe kuralı uygulanacak.

Hazırlanan düzenlemede dikkat çeken konu başlıklarından biri de nüfusu 2 binin altında olan yerleşişmlerle ilgili. Bu bölgelerde zincir market şubeleri açılmayacak ve köy bakkallarının kapanması engellenecek.

Nüfus kriterlerine göre zincir markethttps://tr.sputniknews.com/ekonomi/202106011044631040-karpuzda-tarla-ile-market-fiyati-farki-4-kata-yukseldi/lerin açılmasının sınırlandırılması da teklifte yer alması beklenen düzenlemeler arasında. Buna göre, her 5 bin nüfusta bir market açılabilecek. Ayrıca, bazı yerlerde 100'er metre arayla aynı zincir marketin farklı şubelerinin açılması da önlenecek.

Hükümetin Meclis'e sunacağı düzenlemede zincir marketlerdeki ürün çeşitliliğinin de yer alacağı, alanı bin 500 metre karenin altında olan zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya gibi ürünlerin satışının yapılamayacağı ifade ediliyor. Bu ürünler bin 500 metre kareden büyük zincir marketlerde yapılabilecek. (HABER MERKEZİ)