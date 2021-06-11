Hürriyet yazarı Selvi: Akşener, HDP’yi millet ittifakının dışında tutmak istiyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefet partilerinin cumhurbaşkanı adayı belirleme işinin kolay olmayacağını, bunun nedeni de bir yöntemin belirlenmediğini yazdı.

Selvi, "Muhalefet cephesinde hesaplar karıştı" başlıklı yazısında, Meral Akşener’in, “HDP, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmalı” açıklamasını hatırlatarak, bu açıklamanınn HDP’yi rahatsız ettiğini öne sürdü.

"HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Akşener’e 'Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP’yi siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın' diye karşılık verdi" diye devam eden Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Akşener, HDP’yi millet ittifakının dışında tutmak istiyor. Çünkü HDP’yi 'PKK’nın uzantısı olarak gördüklerini' söylemişti. HDP’yi 'PKK terör örgütünün yanına konumlandırdıklarını' ifade etmişti. Hem PKK’nın siyasi uzantısı olarak gör hem ittifak yap. Akşener böyle bir çelişkiye düşmemek için HDP’yi ittifakın dışında tutmak istiyor. Ama Kılıçdaroğlu’nun aynı kanaatte olduğunu düşünmüyorum. Eğer Akşener’in kırmızı çizgisi olmasa HDP’yi millet ittifakının resmi ortağı haline getirebilir.

'HDP’den dolayı hem millet ittifakının hem de HDP’nin fire vereceğini hesap ediyor.'

"Meral Akşener‘in sadece siyasi geçmişi ve beyanları ile tutarlılık adına HDP’yi ittifak dışında tutmak istediğini zannetmiyorum" diye devam eden Selvi, İYİ Parti liderinin HDP'yi ittifak dışında tutmak isteme nedenlerini şu şekilde sıraladı:

Akşener, HDP ile resmi olarak ittifak yaptığı takdirde İYİ Parti’nin milliyetçi tabanının ve CHP’nin ulusalcılarının oy vermeyeceğini düşünüyor.

HDP’den dolayı hem millet ittifakının hem de HDP’nin fire vereceğini hesap ediyor.

Siyasi hayatında sırtında PKK ile ittifak yaptı damgasını taşımak istemiyor.

Selvi, yazısının devamında, "HDP’nin ayrı bir aday çıkarması önerisinde sadece siyasi kaygıları değil, oy hesabının da etkili olduğu anlaşılıyor. Meral Akşener, HDP aday çıkarmadığı takdirde dindar Kürtlerin oylarının Erdoğan’a gideceğini düşünüyor. HDP’yi Kürt oylarının Erdoğan’a gitmemesi için bir havuz olarak görüyor" görüşünü dile getirdi.

'Akşener’in HDP çıkışı sadece hesapları bozmaya yetmedi'

"Meral Akşener’in HDP çıkışı sadece hesapları bozmaya yetmedi, HDP’de tepkiye neden oldu. HDP Sözcüsü Ebru Günay, 'Bir muhalefet partisi genel başkanı kalkmış HDP’ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor. Öncelikle sizin aklınıza ihtiyacımız yok' diye karşılık verdi" diye devam eden Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"2023 seçimlerinde ilk turda her partinin kendi adaylarıyla girme önerisi masanın üzerinde durmasına rağmen şu aşamada muhalefetin ortak adayla gitme seçeneği daha çok ön plana çıkıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, aday konusunu millet ittifakı liderleri ile birlikte belirleyeceklerini söylüyor. Meral Akşener, 'Ortak adayla gidilmesinin faydalı olduğuna inanıyorum' diyor. İşin ilginç tarafı, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da ortak aday formülünü destekliyor."

Ancak Akşener’in HDP konusunda rezervi hesapları karıştırdı. Bu durumda HDP kendi adayını çıkaracak diyebilir miyiz? Henüz erken. HDP, millet ittifakının içinde yer almasa dahi, aday çıkarmamak ya da sembolik bir ismi aday göstermek suretiyle destek verebilir. Biz buna 'İstanbul modeli' diyoruz.