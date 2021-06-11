İmamoğlu: Yıllardır İstanbul'un birçok noktasında kanalizasyon doğrudan denize veriliyormuş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiğinde birçok kanalizasyonun doğrudan denize verildiğini fark ettiklerini söyledi.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli İstanbullular; göreve gelince fark ettik ki, meğer yıllardır İstanbul’un birçok noktasında kanalizasyon doğrudan denize veriliyormuş."
"Denizlerimizi korumak için sadece 2 yılda yaptığımız yatırımları gururla sunarız" diyen İmamoğlu, paylaşımına bir videoyu da ekledi.
Değerli İstanbullular; göreve gelince fark ettik ki, meğer yıllardır İstanbul’un birçok noktasında kanalizasyon doğrudan denize veriliyormuş.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 10, 2021
Denizlerimizi korumak için sadece 2 yılda yaptığımız yatırımları gururla sunarız; pic.twitter.com/n4UyDXTzVg
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