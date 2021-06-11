Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı

Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, makam aracıyla belediye binası önüne geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, makam aracıyla belediye binası önüne geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre Bıyık, saat 08:30 sıralarında mesaiye başlamak üzere makam aracıyla belediye binasına geldi. Bu sırada yolun karşısında duran ve üzerinde siyah kapüşon bulunan 17-18 yaşlarında bir genç, silahla Bıyık'ın bulunduğu yere doğru 5 el ateş etti.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdıhttps://t.co/NE33QjZls9 pic.twitter.com/dL1B9pzYsY — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 11, 2021

4 kurşun belediyenin camlarına, bir kurşun ise yakındaki banka ATM'sine isabet etti. Bıyık'ın yara almadığı saldırı sonrası saldırgan yaya olarak koşarak bölgeden uzaklaştı.