Hadise karakola giderek şikayetçi oldu: 'Biri oturduğum siteyi gözetliyor'

Şarkıcı Hadise, oturduğu sitenin güvenliğine gidip kendisini soran ve ertesi gün site önünde beklemeye başlayan Tarık Ü. adlı hayranını polise ve savcılığa şikâyet etti.

Tarık Ü. adlı genç, 11 Mart günü şarkıcının oturduğu siteye gelip güvenlik görevlilerine Hadise'yi sordu. İstediği cevabı alamayan Tarık Ü., gecenin ilerleyen saatlerinde yeniden siteye geldi. Güvenlik görevlileri durumu Hadise'ye bildirdi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre Hadise, görevlilerin anlattıklarını ilk başlarda önemsemedi. Ancak Tarık Ü., ertesi gün yeniden sitenin önüne gelip kapıyı gözetlemeye başladı. Durumun ciddiyetini fark eden şarkıcı, karakola giderek şikayetçi oldu. Tarık Ü. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.