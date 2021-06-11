Bakan Koca: Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksici ve dolmuş esnafının da aşı programına dahil edildiğini duyurdu. Koca, bu gruptakilerin yarından itibaren aşılarını olabileceğini söyledi.