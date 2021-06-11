Sokak ortasında şiddet gören hamile kadın, emniyete götürülen eşinden şikayetçi olmadı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir adam, hamile eşini sokak ortasında yumruk ve tekmelerle dövdü. Sokakta bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın, eşinden şikayetçi olmadı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana gelen olayda bir adam, hamile olan eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adam daha sonra karısına yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı.

Şiddete uğrayan kadın aldığı darbelerle yere düşerken, kadına yerde de vurmaya devam etti. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar adamı uzaklaştırmaya çalıştı. Kadını adamın elinden alan vatandaşlar adamı da başka bir noktaya götürdü. Aldığı darbelerle yerde kalan kadına ilk müdahaleyi sokakta bulunan vatandaşlar yaptı.

Bu sırada vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından şahıs emniyete götürülürken kadın kocasından şikayetçi olmadı.