Kayıt
12:55 11 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    AK Parti

    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi sınavında soruldu: AK Parti’nin kurucusu kimdir?

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 113
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103892/11/1038921143_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_4389bca7edb3cc6b6882b0c63f37f0e0.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106111044709269-ataturk-ilkeleri-ve-inkilap-tarihi-sinavinda-soruldu-ak-partinin-kurucusu-kimdir/

    AK Parti’nin 2002-2018 dönemi, AÖF İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabına girdi. Açıköğretim’deki ders kitabına, söz konusu dönemle ilgili 47 sayfa eklendi. Çevrimiçi gerçekleşen sınavda öğrencilere, MİT TIR’ları ve "AK Parti'nin kurucu genel başkanı aşağıdakilerden hangisidir?" gibi sorular yöneltildi.

    2002-2018 yılları arası AK Parti dönemi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders kitabına eklenip İktisat ve İşletme fakültelerinin sınavlarında soruldu.

    Rektörlük adına yazılı açıklama yapan Açıköğretim Fakültesi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi sorumlusu Doç. Dr. Burhan Sayılır, tartışmalı soruların sınavda sorulmasının gerekçesini, güz ve bahar dönemi ders kitaplarında konuların işlenmesiyle açıkladı.

    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ders kitabında, "Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Türkiye" adlı 47 sayfalık bir konu eklenip derste okutulduğunu kaydeden Sayılır, "Bahar dönemi vize sınavında ilk dört üniteden, finalde ise son dört üniteden soru soruluyor. Soruların 3'ü son dört ünite konularından sorulmuştur" dedi.

    MİT TIR'ları sorusu

    Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde, 1 milyon öğrenciye, MİT TIR'larıyla ilgili sorunun yöneltilme gerekçesini ise Doç. Dr. Burhan Sayılır şöyle açıkladı:

    "Bu soru kitabın sekizinci ünitesinde işlendi. Sorunun cevabı Adana'da MİT TIR'larına yapılan operasyondur. Bu cevap, ilgili olayla ilgili mahkemenin gerekçeli kararından alınarak kitaba konulmuş ve sorusu sorulmuştur."

    Sınava giren öğretmen: Müfredata girmesi için üzerinden en az 50 yıl geçmeli

    Eğitim İş İstanbul 4 Nolu Şube Sekreteri, aynı zamanda üniversitenin öğrencisi olan Ali Narman, şunları söyledi:

    “Belgeleri ve ispatları konusunda açıklık olmayan, çok yakın zamanda yaşananlar soruldu. Müfredata girebilmesi, belgelerin tarafsız araştırılabilmesi için en az 50 yıl geçmesi gerekir.”

    17-25 Aralık operasyonuyla Gezi'ye özel vurgu

    Öğrencilere sorulan MİT TIR'ları davasına ilişkin olan soru ve cevap şıkları şu şekilde:

    "FETÖ-PDY Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016'da AK Parti Hükümetine karşı yapılan dış destekli darbe girişiminin ilk uluslararası adımı olarak kabul edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?"

    A- Çözüm Süreci

    B- Adana'da MİT TIR'larına yapılan operasyon

    C- 17-25 Aralık 2013 operasyonları

    D- KCK operasyonları

    E- Gezi Parkı eylemleri"

    5, 6 ve 7 Haziran'da çevrimiçi yapılan sınavda, bir soruda, "AK Parti'nin kurucu genel başkanı aşağıdakilerden hangisidir?" yer alırken, cevap şıklarında da şunlar yer aldı:
    A) Abdullah Gül
    B) Abdüllatif Şener
    C) Recep Tayyip Erdoğan
    D) Bülent Arınç
    E)Binali Yıldırım

    Kitaba eklenen ‘AK Parti Kronolojisi' başlığı altında ise şu konulara değiniliyor:

    • Krizlere neden olan olayların başında Gezi Parkı eylemleri, çözüm süreci, 7 Şubat MİT kumpası, 17-25 Aralık operasyonları var.
    • 15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşamıştır. Darbe girişimi ile Türkiye'de demokrasiyi askıya almak ve halkın seçmiş olduğu Cumhurbaşkanı ve Hükûmet yasadışı bir yöntem kullanarak sistem dışına itilmek istenmiştir.

    15 Temmuz'dan Rahip Brunson krizine, yakın tarih kitaba eklendi

    AK Parti'nin 2002-2018 yılları arasındaki dönemi İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabına Aralık 2020'de eklenmiş.

    Kitapta; AK Parti'nin kuruluşundan, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon kanalına telefonla bağlanması, Rahip Brunson krizi ve dünya liderleriyle yaptığı görüşmeler gibi çok sayıda olay fotoğraflarla anlatılmış.

    Afrin operasyonu, FETÖ'nün kumpas davaları Ergenekon ve Balyoz, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, siyasi partilerin aldığı oy oranları gibi çok sayıda konu eklenmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şiir nedeniyle cezaevine düştüğüne de vurgu yapılıyor.

     

    Etiketler:
    MİT TIR'ları, Andrew Brunson, Rahip Brunson, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Açıköğretim, Burhan Sayılır, AK Parti
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baltimore / ABD
    'Ateş Çemberi' olarak adlandırılan Güneş tutulması gerçekleşti
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet