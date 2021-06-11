Belediye, Çukur dizisi oyuncularının inşaatına suç duyurusunda bulunmuştu: Aras Bulut İynemli'den açıklama

Show TV'de yayınlanan 'Çukur' adlı dizinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve yönetmen Sinan Öztürk ile oyuncu Kerim Sarp Apak'ın, İzmir'in Karaburun ilçesinde satın aldıkları, birinci derece doğal SİT alanında kalan tarlaya inşaat yapmak istediği iddia edildi. Karaburun Belediyesi, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

İddiaların ardından Çukur dizisi oyuncularından Aras Bulut İynemli ajans aracılığıyla açıklama yaptı. Menajerlik ajansından yapılan açıklamada, "Söz konusu arazi ile ilgili imar düzenlemelerine ve SİT alanına ilişkin kurallara sonuna kadar uyulmaktadır. Hiçbir şekilde yasalara aykırı inşaat faaliyeti yapılmayacaktır" denildi. Açıklama şöyle: