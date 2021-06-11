Yunanistan'a kaçan FETÖ üyesi, Türkiye'ye gönderildi

Türkiye’den Yunanistan’a kaçan FETÖ üyesi ve TRT çalışanı Ertan R, Yunanistan polisinin kötü muamelesine maruz kaldığını ve Mısırlı insan kaçakçıları aracılığıyla Türkiye’ye gönderildiğini söyledi.

FETÖ üyesi ve eski TRT çalışanı Ertan R.'nin kaçtığı Yunanistan'dan geri gönderildiği belirtildi.

FETÖ üyeliğinden tutuksuz olarak yargılandığı sırada Yunanistan’a kaçan Ertan R, Yunan polisleri tarafından saatlerce kötü muamele gördüğünü söyledi.

Yunan sınır güvenliği tarafından kişisel eşyalarına ve kimliğine el konulduğunu ifade eden Ertan R, burada kendisine bir işlem yapılmadığını ve Mısırlı insan kaçakçıları aracılığıyla Türkiye’ye gönderildiğini söyledi.

'köpek gibi muamele gördüm'

Yunanistan'da kaldığı birkaç saat boyunca kendisine insanlık dışı davranışlarda bulunulduğunu belirten Ertan R, şunları söyledi:

"Kaçma girişimimden dolayı bir pişmanlığım olmadı. Asıl pişmanlığım Yunanistan tarafına geçince köpek gibi muamele gördüğüm içindir. Yunanlılar hakkımızda hiçbir resmi işlem yapmadı. Gayri resmi olarak bizi Türkiye'ye gönderdiler. Kişisel eşyalarımızı aldılar. Hatta yanımızda bulunan kadınlara çıplak arama yaptılar. Saatlerce Yunanistan'da kaldık. Temel ihtiyaçlarımızı da karşılamadılar. Polislerin yüzü kapalıydı. Bu nedenle yüzlerini dahi göremedik."

Eski TRT çalışanı olan 39 sanığın yargılandığı dava, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karara bağlanan davanın sanıkları arasında yer alan Ertan R., hakkındaki adli kontrol hükümlerini ihlal ettiğinin belirlenmesi üzerine yeniden kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı.