Kocaeli'de dönüş yapmak isteyen TIR şoförü, virajını alamayınca köprüde asılı kaldı. Otoyola uçmaktan son anda kurtulan TIR'ın içinde mahsur kalan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, 40 yaşındaki Ayhan A. idaresindeki TIR, sürücüsünün hızlı giderken dönüş yapamaması sonucu köprünün bariyerlerine çarptı. TEM Otoyolu'na düşmekten son anda kurtulan TIR, köprü üzerinde asılı kaldı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, TIR'ın asılı kaldığı yerden düşme ihtimaline karşı TEM Otoyolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri TIRiçinde mahsur kalan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlatırken TIR'ın kapısını açarak içeride bulunan sürücüyü çıkardı.

Virajını alamayan şoför, köprüde asılı kalan TIR'da mahsur kaldı https://t.co/fD6L42gm5e pic.twitter.com/xeJEG6jZuB — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 11, 2021

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İtfaiye sepetiyle aşağıya indirilen sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Köprüde asılı kalan TIRise, bölgeye sevk edilen vinç yardımıyla köprü üzerinden kurtarıldı.

Hastanede tedaviye alınan sürücünün sağlık durumu iyiyken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.