İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: 1.5 ay içinde İstanbul'un hepsini aşılarız

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte süren aşılama çalışmalarıyla ilgili olarak "Biz 1.5 ay içinde İstanbul’un hepsini aşılarız diye düşünüyorum, tabii 12 yaş üzerinden bahsediyoruz" dedi.

Tüm dünyada Kovid-19 ile mücadele sürerken aşılama çalışmaları da hızla devam ediyor. Türkiye’de salgına karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla aşılamada yaş sınırı gün geçtikçe düşerken farklı meslek grupları da aşılama programına dahil ediliyor.

Yerli aşı çalışmalarının yanı sıra Pfizer-Biontech, SputniK V, Sinovac aşılarının tedarik süreci de sürüyor. Bu kapsamda İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da megakentte salgının seyri ve aşılama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memişoğlu, megakenti aşılamak için alt yapı ve gerekli kapasiteye sahip olduklarını belirtirken, İstanbul'da salgının başından beri ilk defa bu kadar az pozitiflik oranı olduğunu söyledi.

'İstanbul'da vaka sayıları azalmış durumda'

'Maskelerin serbest bırakılabileceğini düşünüyorum'

İstanbul’daki Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu , "İstanbul’da şu anda Kovid vaka sayılarımız çok çok azalmış durumda. Salgının başladığından beri ilk defa bu kadar az pozitiflik oranını yakalamış durumdayız. Salgında çok büyük bir özveriyle mücadele edildi ve iyi bir aşamaya gelmiş durumdayız İstanbul’da. Benim öngörüm yazı rahat geçireceğiz gibi gözüküyor. Geçmişte yaşadığımız yüksek pozitiflik oranlarımızı ve vaka sayılarımızı, yatan hasta sayılarımızı görmeyeceğiz. Şu anda salgın tamamen kontrol altında. Beklentimiz aşı oranlarımızı yükseltebildiğimiz kadar yükseltebilmek ki esasında şu anda toplumda aşıya çok büyük rağbet etmekte . Özellikle 55 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın aşıları yüzde 80’in üzerine çıkmış durumda. Bu çok büyük bir başarıdır. İnsanlarımızı aşıya bekliyoruz. Toplumun talebinden ve rağbetinden memnunuz. Bu kadar azalttığımız bir salgın sürecini aşılama yaparak da bitirmek istiyoruz" dedi.

Maske zorunluluğunun kalkabileceğine ilişkin yorumları değerlendiren Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Açık havada belirli mesafe korunarak özellikle bu kadar düşük oranlarımızın olduğu ve aşılamanın da Haziran ayında belli bir orana çıktıktan sonra serbest bırakılacağına inanıyorum. Bu tabii bize bağlı ama maskesiz yaşam; bir süre daha en azından kapalı alanlarda olmayacağını düşünüyorum. Bu salgın öyle bir salgın ki yakın öngörü yapabiliyorsunuz. Bizim şu andaki öngörümüz haziran, temmuz, ağustosta rahat olacağımız, aşılamayla beraber bunun bir daha yükselmeyeceği ve yaz aylarının rahat geçeceği. Virüsün mutasyonunun da salgının bulaşmasını ve hastalık geçirmesini biraz daha azaltacağını öngörüyorum.

Mutasyonlar devamlı kötü olarak yorumlanıyor ama belki de mutasyonlar iyiye yönelecek. Bana hep sordukları bir soru var ne zaman bitecek, dünya üzerindeki hiçbir bilim insanı bunun kesin ne zaman biteceğini bilmiyor. Tamamen spekülatif hareket ediliyor. Bilim insanlarının spekülatif hareket etmemesi lazım. Ne zaman biteceğini ben kesin bilmiyorum bir il müdürü olarak. Yaklaşık 1.5 senedir bu hastalığın her türlü istatistik verisiyle veya tedavisiyle bizzat hastanelere giderek ilgilenen birisi olarak ben bilmiyorum."

'İnsanlar 'Aşı randevusu alamıyorum' diyemeyecek bundan sonra'

Megakentte devam eden aşılama çalışmaları ve İstanbul'un aşılama kapasitesi hakkında konuşan Memişoğlu, şunları kaydetti: