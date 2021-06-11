Erdoğan'dan Biden'la gerçekleştireceği görüşmeye dair açıklama: Türkiye-ABD ilişkilerini ele alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Burhaniye Şehriban Hatun Camii’nin açılışı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile 14 Haziran'da gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili olarak "Bildiğiniz gibi bu bir NATO zirvesi. Öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak, neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız. Bunlar gündeme gelecek. Türkiye tabii NATO'da ilk 5'te yerini alan, güçlü bir ülke" dedi.

Erdoğan, "Türkiye- ABD arasındaki ilişkileri Sayın Biden ile ele alma imkanımız olacak. İkili görüşmelerimiz var. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la, Almanya Şansölyesi'yle görüşmemiz var. Macron'la Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu ve olumsuz yanlarını görüşeceğiz" ifadesini kullandı.

'Süratle bir turizm atağı, bir turist atağı inşallah başlayacak'

Erdoğan, açıklamalarının devamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri de değerlendirdi. Salgının turizme etkilerine değinen Erdoğan, "Aşılamada 32 milyonu yakaladık. Bir taraftan da aşılarımız geliyor" diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gerek BioNTech, gerek bunun yanında Çin'le yaptığımız görüşmeler, anlaşmalar var. Turizm noktasında da bakanım olsun, ilgili bakanlarımız olsun, İngiltere ile bağlantılarımızı, Rusya'dan bir heyet biliyorsunuz Antalya'ya gelmek suretiyle burada turizme yönelik görüşmeleri yapacaklar. Öyle zannediyorum ki süratle bir turizm atağı, bir turist atağı inşallah başlayacak."

Öte yandan Erdoğan, burada vatandaşlarla da sohbet etti. Kentsel dönüşüme destek verilmesini isteyen Erdoğan, "Buradaki tüm konutların, yolların, su sıkıntılarından kurtulmak için kentsel dönüşüm noktasından belediyemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mıza yardımcı olun, buradaki kentsel dönüşümü yapıp buralarda yaşama imkanınıza kavuşun biz de bitirelim diyoruz. Hangi söz verildiyse burada da ben veriyorum" dedi.

'Adım atılmazsa oturma eylemi yapın, yanınızda yer alacağım'

Bu sırada bir kişinin, "Kirazlıtepe'de verilen sözler burada verilmiyor" diye seslenmesi üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i çağıran Erdoğan, "Biz de burada rahat yaşamanız için süratle çalışalım. Kirazlıtepe'de ne verildiyse aynı sözü burada, bu sözü ben veriyorum. Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, orada oturma eylemi yapın. Ben de yanınızda yer alacağım" ifadelerini kullandı.