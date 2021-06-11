Erdoğan: Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Erdoğan, "Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel kriz ülkemizin önünde ne kadar büyük fırsatlar bulunduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yukarı Afrin Barajı'nın açılışında konuştu. Halen 18 milyon nüfusa 1.8 milyar metreküp su teminini sağlayarak 90 adet içme suyu projesiyle ilgili yatırımların sürdüğünü belirten Erdoğan, "Özellikle sulama yatırımlarında hala kat etmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz. Ancak şu ana kadar kurduğumuz altyapının ehemmiyetinin de farkındayız. Özellikle GAP bölgesindeki yatırımları hızlı bir şekilde tamamlayarak yaptığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız" dedi.

Erdoğan, dünyanın su yönetimi konusunda yeni bir evreye girmeye başladığını belirterek, şu dönemde eldeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlı olduklarını belirtti.

Açıklamalarının devamında "Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık. Türkiye darbe girişimi dahil ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlılığından asla taviz vermedi" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

'Milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz'

"Hizmet eden, hizmet bulur anlayışıyla 81 vilayetimizin tamamına sürekli yeni eserler kazandırarak ülkemizi kalkındırmak için çok daha fazla kazandıracağız. Salgın döneminde sağlık altyapımızın önemine hep birlikte şahit olduk. Türkiye darbe girişimi dahil ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlılığından asla taviz vermedi. Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi bugünlere getirdik, inşallah geleceğe de aynı şekilde taşıyacağız. Eski Türkiye alışkanlığıyla milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz.

'Sahip olduğumuz güven, huzur, refah ikliminin değerini bilerek hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz'

İnşallah bundan sonra da milletimizle beraber sahip olduğumuz güven, huzur, refah ikliminin değerini bilerek hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz.

'Yapısal reformlarla kalıcı kazanımlar elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın'