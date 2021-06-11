Zonguldak'ta 13 yıldır esnaflık yapan Erkan Cinbir, iş yerinin camına astığı yazı ile gündem oldu. Otuz beş kez maske cezası yiyen Cinbir, maskenin virüslerden koruduğuna dair bilimsel veri sunabilene bir ay boyunca yemeği bedava yedireceğini söyledi.

Tüm dünya ve Türkiye yeni tip koronavirüs ile mücadele ederken Zonguldak'ta esnaflık yapan Erkan Cinbir hakkında tam 35 kez maske kullanmamaktan idari para cezası uygulandı. Önceki günlerde Cinbir'in müşteri kabul etmemesi gerektiği halde müşteriye yemek yedirdiği gerekçesiyle işyerine de 15 günlük kapatma cezası uygulandı.

35 kez maske cezası yedi, iş yerine yazı astı: 'Maskenin koruduğuna dair bilimsel veri sunabilene yemek 1 ay bedava' https://t.co/KkraL069KQ pic.twitter.com/R87Hhd7QVI — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 11, 2021

‘Aileme ve çocuklarıma dahi taktırmadım’

Cinbir, bir buçuk yıldır vermiş olduğu mücadeleyi artık herkesin bildiğini söyledi:

"Mücadelem kaldığı yerden devam ediyor, asla vazgeçmeyeceğim. Ben iddiamın arkasındayım eğer verebilecek cevapları varsa beni de bilgilendirsinler. Mücadelemin başından itibaren hiçbir zaman maske takmadım ve sonuna kadar da arkasındayım. Ayrıca maske petrol türevi maddeden üretildiği için hiç kimseye de önermedim. Kendi aileme ve çocuklarıma dahi taktırmadım. Verebilecek cevapları varsa biz herkesi bekliyoruz."

‘Biraz daha cezalarım çoğalınca toptan itirazımı yapacağım’

Açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Cinbir, "Lütfen her şeyi bir an önce normale çevirin. İnsanlar kaldıkları yerden hayatlarına devam etsin. Kimse intihar etmesin. Ailesine bakıp, geçimlerini sağlasın. Biz bunun derdindeyiz. Eski, yeni diye hayatımıza bir şeyler koymaya çalışıyorlar biz bunu da kabul etmiyoruz. Eski hayatımıza geri dönmek istiyoruz. Yeni rekorları kırdık. Kırmaya da devam etmek istiyoruz. Ama artık polisler gelip ceza yazmıyorlar. Toplamda 35 tane yazılmış cezam oldu. Biraz daha cezalarım çoğalınca toptan itirazımı yapacağım" şeklinde konuştu.