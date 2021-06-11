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    ÖTV oranlarının değişmesinin ardından ikinci el oto fiyatları tekrar yükselişe geçti. Fiyatları gören bir vatandaş, 2 aydır araç baktığını belirterek, Fiyatlar yüksek, başımız döndü dedi.

    İkinci el online otomotiv satışları yüzde 21 azaldı

    © İHA / ABDULLAH ÇİBİR - FATİH ÇAPKIN
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, mayında ayında aylık bazda yüzde 21 azalırken, araç fiyatları ise ortalama yüzde 1.1 puan arttı.

    Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 112 bin 785 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.

    Nisan ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 21, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 36 düşüş gerçekleşti. Bu yılın ilk beş ayı ile geçen yılın ilk beş ayı kıyaslandığında ise satışlar yüzde 12 azaldı.

    Mayısta ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 oldu.

    İlana çıkan araçların yüzde 36'sı satıldı

    Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi 2020'nin mayıs ayına göre yüzde 3 artarken, bir önceki aya göre yüzde 6 azalarak 315 bin 229 oldu.

    Mayısta ilana çıkan araçların yüzde 36'sı satıldı.

    Araç fiyatlarında yüzde 1.1 puanlık artış

    Mayıs ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında bir önceki aya göre ortalama yüzde 1.1 puanlık fiyat artışı gözlendi.

    İkinci el pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 28 markanın 200 modeline ait 1.200 varyantın 15 farklı model yılındaki 56 bin 755 ilanının fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, ilk 5 ayda en çok fiyat artışı yüzde 1.6 puanla C-SUV segmentinde gerçekleşti.

    İkinci elde dizel tercih edildi

    Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı, motor tipine göre değerlendirildiğinde, mayısta en yüksek payı 73 bin 143 satış ve yüzde 64.85 payla yine dizel otomobiller aldı.

    Dizel otomobilleri, 37 bin 446 satış, yüzde 33,20 payla benzinli, 1.254 satış ve yüzde 1,11 payla oto gazlı otomobiller takip etti.

    Hibrit otomobillerin payı 736 satışla yüzde 0,65 ve elektrikli otomobillerin payı da 206 satışla yüzde 0,18 olarak belirlendi.

    Pazarın lideri C segmenti

    Segment bazında ele alındığında, geçen ay pazarın lideri 38 bin 812 satış ve yüzde 41.9'luk payla C segmenti oldu.

    C segmentinden sonra yüzde 23.6 pay ve 21 bin 850 satışla B ve 15 bin 883 satışla yüzde 17.2 paya sahip olan D segmenti sıralandı.

    Mayıs ayı, nisan ayı ile kıyaslandığında segment bazında en çok satış artışı yüzde 13,8 ile C segmentinde kaydedildi.

    İnternetten kaldırıldığında 'satış' olarak sınıflandırılıyor

    Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

    Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar.

    Bu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

    İkinci olarak ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar 'satış' olarak kabul ediliyor.

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    Etiketler:
    Katma Değer Vergisi (KDV), KDV, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), ÖTV, ikinci el otomobil, ikinci el, Araç, klasik otomobil, Yerli otomobil, Otomobil
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