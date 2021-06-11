Bakan Koca: Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kargo çalışanları ve kuryelerin de aşılama programına dahil edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı süren aşılama çalışmalarıyla ilgili duyuruda bulundu.

Kişisel Twitter hesabında paylaşım yapan Koca, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık" dedi.

Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021

​Koca, bu sabah saatlerinde şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksici ve dolmuş esnafının da aşı programına dahil edildiğini duyurmuştu.