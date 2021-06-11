İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesi'ne giriş sınavının fotoğrafını paylaştı: Torpil yok, her şey şeffaf ve kameralar önünde

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Bu fotoğraf ülkemiz için umuttur. Dün yapılan İstanbul İtfaiyesi giriş sınavında üç salonda 1933 genç yazılı sınava girdi. Torpil yok, kayırma yok, her şey şeffaf, her şey kameralar önünde. Hepsine başarılar" ifadelerini kullandı.
Bu fotoğraf ülkemiz için umuttur.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 11, 2021
Dün yapılan İstanbul İtfaiyesi giriş sınavında üç salonda 1933 genç yazılı sınava girdi. Torpil yok, kayırma yok, her şey şeffaf, her şey kameralar önünde.
Hepsine başarılar. pic.twitter.com/WXvkPhpcOt
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