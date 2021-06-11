MİT'ten Mahmur Kampı yakınlarında operasyon: Hasan Adır öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak’ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlediği operasyonda kırmızı bültenle aranan ve KCK'nın Mahmur sorumlusu olduğu belirtilen Hasan Adır öldürüldü.

Anadolu Ajansı'nın (AA) güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, MİT tarafından bir süredir takip edilen ve 'KCK'nın Mahmur sorumlusu' olduğu belirtilen Hasan Adır'a yönelik operasyon düzenlendi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Salih Cizre' kod adlı Adır, Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı yakınlarında düzenlenen operasyonda öldürüldü.

Adır'ın faaliyetlerini, bir süre önce etkisiz hale getirilen ve 'PKK'nın üst düzey yöneticisi' olduğu ifade edilen Selman Bozkur ile koordineli yürüttüğü belirtildi. Adır'ın, 2010 yılında ise PKK'nın Almanya sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.