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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

    Bakan Dönmez: Türkiye yenilenebilir enerjinin merkezi olacak

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106111044712206-bakan-donmez-turkiye-yenilenebilir-enerjinin-merkezi-olacak/

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji politikalarının önemine değinerek, "Artık diyoruz ki Türkiye, hem kaynak, hem teknoloji hem de piyasalar bazında yenilenebilir enerjinin merkez ülkesi olacak" dedi.

    Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) Sahası'na teknik inceleme ziyaretinde bulunan Bakan Dönmez, burada SCADA merkezinin temel atma törenine katıldı.

    Dönmez, yenilenebilir enerjinin teşviki ve yaygınlaştırılması için Yeşil Tarife, YEK-G ve Vadeli Elektrik Piyasası'nın açılması gibi önemli adımların atıldığını belirterek, "Elektrik ihtiyacımızın önemli bir kısmını yerli kaynaklardan karşılamanın yanı sıra, elektriğin fiyatlandırılmasının yapıldığı bir enerji merkezi olmak için önemli bir adım attık. Artık diyoruz ki Türkiye, hem kaynak, hem teknoloji hem de piyasalar bazında yenilenebilir enerjinin merkez ülkesi olacak" ifadelerini kullandı.

    Son yıllarda Türkiye'de yenilenebilir enerjinin geldiği noktaya dikkati çeken Dönmez, "3-4 yıldır devreye aldığımız toplam kurulu gücün yüzde 90’ından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Özellikle rüzgar ve güneş özelinde baktığımızda rüzgarın 20, güneşin neredeyse 10 yıllık bir mazisi var. Bugün rüzgar enerjisinde 9 bin 660 megavat ile dünyada 12'nci, Avrupa’da 7'nci sıradayız. Güneş enerjisinde ise 7 bin 154 megavat ile dünyada 13'üncü, Avrupa’da 7'nci sıradayız" diye konuştu.

    Dönmez, YEKA RES-3 için 12 Ekim'de başvuruların alınacağını belirterek, yarışmaların yılın son çeyreğinde yapılacağını ifade etti.

    Bugün temeli atılan SCADA tesisinin enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına atılan en önemli adımlardan biri olacağını vurgulayan Dönmez, bu merkezin santralin yönetim ve kontrolünü sağlayacağını, aynı zamanda bir bilgi ve teknoloji üssü olacağını belirtti.

    Bakan Dönmez, Karapınar GES'in kurulumunun yüzde 20 tamamlanarak elektrik üretmeye başladığının altını çizerek, şöyle devam etti:

    "Bugüne kadar Faz-1 olarak adlandırılan 271 megavatlık kurulu gücün panel kurulumu tamamlandı. Bunun için de sahada 700 bin panelin montajı yapıldı. Dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden olan Karapınar GES’i inşallah 2022 sonunda tam kapasiteyle devreye alacağız. Avrupa’nın ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikası Karapınar GES’in panel ihtiyacını yerli imkanlarla karşılıyor. Yatırım tutarı 400 milyon doları bulan tesis, yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Gerçekleştireceği üretimle her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık panel ithalatını önleyecek tesiste üretilen panellerin yerlilik oranı ise yüzde 70'in üzerinde. Enerji teknolojilerinde merkez ülke Türkiye diyerek attığımız adımların en güzel örneklerinden birisi olan Karapınar GES, Entegre Güneş Paneli Fabrikası ve ARGE Tesisiyle, yenilenebilir enerjiye yerli teknoloji ve "Made In Türkiye" damgası vuruyoruz."

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    Etiketler:
    yenilenebilir enerji, Enerji, Elektrik, Türkiye, Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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