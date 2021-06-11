Levent Üzümcü: 3 sene önceki tweetimden dolayı ifadeye çağrıldım

Oyuncu Levent Üzümcü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 yıl önce attığı bir tweet nedeniyle ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Üzümcü, 3 yıl önce attığım bir tweet nedeniyle mâlî şubeye ifadeye çağrıldığını belirtti.

Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, “3 yıl önce attığım bir tivit nedeniyle mâlî şubeye ifadeye çağırıldım. Sermaye piyasası şeysi, spekülasyon yapmak suretiyle doların fiyatını yükselttiğim gerekçesiyle benden şikâyetçi olmuş. O zaman dolar 6 kûsûr liraymış… meğer başımıza gelenlerin sorumlusu benmişim ya len" ifadelerini kullandı.

3 yıl önce attığım bir tivit nedeniyle mâlî şubeye ifadeye çağırıldım. Sermaye piyasası şeysi, spekülasyon yapmak suretiyle doların fiyatını yükselttiğim gerekçesiyle benden şikâyetçi olmuş. O zaman dolar 6 kûsûr liraymış… meğer başımıza gelenlerin sorumlusu benmişim ya len. — Levent Üzümcü (@LeventUzumcu) June 11, 2021

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