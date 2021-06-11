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    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu

    CHP’li Tanrıkulu'ndan 'Trol ve bot hesaplar' araştırılsın talebi

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    CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya platformları üzerinden muhalif görüşleri hedef alan 'trol ve bot hesapların' Meclis’te araştırılması için önerge verdi.

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 'trol ve bot hesaplar' aracılığıyla sosyal medya platformlarında yapılan linç girişimlerine ilişkin Meclis'te araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi.

    AK Parti hükümetleri döneminde muhalif olarak görülen vatandaşlara yönelik sosyal medyada trol hesapların artan bir şekilde karalama kampanyası başlattığını, iftiraya varan paylaşımlarda bulunduğunu ve bir nevi fişlemeye varan çağrılar yapıldığını belirten Tanrıkulu önergesinde, ”Bot hesaplara ayrılan maddi kaynakların ise hangi ödeme kalemlerinden gerçekleştirildiği izaha muhtaçtır” dedi.

    'Siyasi baskı aracı olarak kullanılmak istenmesi görmezden gelinmemeli'

    16 Mart 2016 tarihinde yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde trol hesaplara yönelik aylık maaş bağlandığı ve ilgili hesaplar için, “trol havuzu oluşturulduğu”, bu havuzdan ise hesapların sahiplerine 800 lira ile 4 bin lira arasında ücret ödendiği, bazı öne çıkan trollerin devlette kadro ile ödüllendirildiği iddialarının yer aldığını, söz konusu önergenin yanıtlanmadığını belirten CHP’li Tanrıkulu, “Sosyal medyada bir nevi linç kampanyası başlatan bu trol ve bot hesapların özellikle birtakım AKP’li milletvekillerince bir siyasi baskı aracı olarak kullanılmak istenmesi görmezden gelinmemelidir. Siyasi olarak hemfikir olmayan milletvekillerinin troller ve bot hesaplar aracılığı ile baskıcı, hedef gösteren bir tarza bürünerek öncü oldukları linç girişimleri otokrasinin bir örneğidir” dedi.

    AK Parti hükümetlerinin muhalif görüşlere parlamentonun yanı sıra sosyal medyada da hoşgörüsüz ve tahammülsüz olduğunu belirten Tanrıkulu Meclis araştırmasına ilişkin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

    “Son 19 yılda toplumda git gide artan kutuplaşma göz önüne alındığında, gerçek hayatta fiili linç girişimleri ile şiddet olaylarına sebebiyet verecek her türlü sosyal medya linç girişimlerine yönelik gündem yaratma amacı ile kullanılan bot hesaplara ve aynı hashtag ile tweetler atılarak yaratılan algı çalışmalarına dahil olan trol hesaplara öncü olan siyasetçilerin benzer linç girişimlerine öncülük etmemesi için etkili ve sürekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasanın 98’inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."

    Etiketler:
    bot, trol, Sosyal medya, Sezgin Tanrıkulu
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