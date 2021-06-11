Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Balıkesir ziyareti kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada bakanlık olarak gerçekleştirilen proje bedellerine değindi.

'Tek bir ülkümüz var'

Türkiye'nin küresel bir güç haline geleceğini söyleyen Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde attığımız adımlar maalesef birilerini de rahatsız ediyor. Dün olduğu gibi yarın da hayata geçireceğimiz dünya çapındaki yatırımlarımız ile tek bir ülkümüz var, ülkemizi küresel bir güç haline getirebilmek. Bu yoldaki en önemli adımlardan biri de kuşkusuz Türkiye’nin süper lojistik merkez olma hedefi oluşturuyor" dedi.

'Ülkemizin kalkınmasını sağlayan her adım, birileri tarafından durdurulmak isteniyor'

Türkiye'nin kalkınması için gerçekleştirilen projelerin birilerini rahatsız ettiğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı.

"Açılışını gururla yaptığımız Filyos limanımıza, İstanbul - İzmir otoyoluna, Yavuz Sultan Selim köprüsüne ve Marmara’ya kadar yaptığımız her proje ülkemizin bütünsel kalkınmasını sağlayacak her adım maalesef birileri tarafından durdurulmak isteniyor. Bundan sonra da bu projeler bitmeden usanmadan devam edecek. Türkiye, dünyanın en büyük en 10 ekonomisinden biri olma yolunda hedefine emin adımlarla devam etmektedir. Bildiğiniz gibi sadece yeni ticaret yollarındaki hakimiyetimizi geliştirmeye değil, Türkiye’nin küresel aktörlerden biri olmasına da katkı sunacak Kanal İstanbul projemize de benzer sesler yükselmeye devam ediyor. Aslında bu sesler hiç kesilmedi. Ülkemizin gelişmesinin ve milli bağımsızlığının önünde bir set olmak istediler ama beceremediler. Türkiye’nin kendi içine hapsolmasını, başkalarının piyonu olmasını istediler ama yine başarılı olamadılar, olamayacaklar".