Heyette, Bakanlar Çavuşoğlu, Akar, Soylu, Genelkurmay Başkanı Güler, MİT Başkanı Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yer alacak.
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NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.
Heyette, Bakanlar Çavuşoğlu, Akar, Soylu, Genelkurmay Başkanı Güler, MİT Başkanı Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın yer alacak.
Ayrıntılar geliyor...
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