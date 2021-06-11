Dardanel, tepki çeken paylaşımını sildi

Ton balığı ürünüyle bilinen Dardanel firması, Türkiye-İtalya EURO 2020 müsabakası öncesi büyük tepki toplayan bir paylaşım yaptı.
Dardanel'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda makarnalı ton balığı fotoğrafının üzerine "Bu akşam makarnaya koyuyoruz" yazıldı.
Paylaşımda, "EURO 2020 Turnuvasında A Milli Futbol Takımımıza yürekten başarılar dileriz" denildi.
Dardanel'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti.
© Fotoğraf : Instagram / dardanel
Dardanel - cinsiyetçi paylaşım
Gelen tepkilerin ardından Dardanel, söz konusu paylaşımı kaldırdı.
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