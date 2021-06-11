Kayıt
01:09 12 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

    Bakan Selçuk, LGS'ye ilişkin iddialar hakkında yanıt verdi

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 413
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/1043742521_0:66:1201:741_1200x675_80_0_0_ffc7ac6e596763d9c87c6ff7276913f7.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106111044714149-bakan-selcuk-lgs-iddialarina-yanit-verdi/

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan sınava yönelik iddialara ilişkin, "Her çocuğumuz için bir imkan oluşturduk ve soru paketleri ulaştırılıyor. Çocuğun her türlü erişim imkanı var. 'Bazı çocuklar hiçbir şekilde bir öğretmen veya ders görmedi.' diyemeyiz. Öyle bir şey asla söz konusu değil" dedi.

    Selçuk, "Anadolu Masalları Eskişehir Masal Evi" bahçesinde Tvnet kanalı canlı yayınında eğitimde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    Masal evlerinin sayısını artırmaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirten Selçuk, "İstiyoruz ki Anadolu kültürünü çocuklarımız masal vasıtasıyla sahici bir şekilde alsınlar. Masal şifadır. Milyonlarca çocuğumuz masallarımızı dinleyecek. Kültürümüzle ilgili büyük bir hizmet olacak." ifadelerini kullandı.

    Selçuk, 300 bin civarında öğretmene masal anlatıcılığı eğitimi ve sertifikası verdiklerini söyledi.

    LGS merkezi sınavına yönelik iddialara değinen Selçuk, şöyle konuştu:

    "Biz çok somut olarak ne yaptığımızın farkındayız. Türkiye'nin en güçlü ölçme, değerlendirme ekibi bizde. Bu sınava hazırlanan çocuklarımız için güçlü bir altyapımız var. 31 Ağustos 2020'den itibaren isteyen her çocuğumuz bu sınava hazırlanmakla ilgili yüz yüze okulunda ya da yakın bir okulda öğretmenlerden bu derslerle ilgili bir çalışmanın içinde bulunabiliyorlar. Türkiye'de bu sınava çocuk bir kere giriyor. Tekrarı olmadığı için de her türlü imkana sahip olarak girsin istiyoruz. Her ay örnek sorular yayınlıyoruz. Onun dışında televizyonda aynı dersleri tekrar anlatıyoruz. Öğretmenler canlı derslerinde aynı konuyu tekrar anlatıyor. Her çocuğumuz için bir imkan oluşturduk ve soru paketleri ulaştırılıyor. Çocuğun her türlü erişim imkanı var. 'Bazı çocuklar hiçbir şekilde bir öğretmen veya ders görmedi.' diyemeyiz. Öyle bir şey asla söz konusu değil bunu çok iddialı söylüyorum."

    'Tıkır tıkır işleyen bir sınav'

    Selçuk, sınavla ilgili olarak yüzde 10 civarında bir kontenjan bulunduğunu dile getirdi.

    Soruların düzeyine bakılmaksızın her zaman bu kontenjanın dolduğunu vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

    "Bu sınavın ne kadar büyük bir sınav olduğunu, ne kadar dikkat istediğini çok iyi biliyorum ve emeği geçen tüm öğretmenlerimize özel teşekkür ediyorum. Tıkır tıkır işleyen bir sınav. Matematikle ilgili soruların biraz zor olduğuna ilişkin görüşler var. Özellikle bu görüşler çocuklar ve öğretmenden gelirse benim için başka bir kıymeti var. Daha kolay olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi ama burada bir sıralama da söz konusu. Çocuklar belli bir sıralamayla buraya giriyor. Çok kolay olduğunda sıralama yapmakta zorlanıyoruz. Çocukların doğum tarihine göre yerleştirilmeleri söz konusu oluyor. Bu bize adil gelmiyor."

    'Tüm öğretmenlerimizin aşı randevusu açıldı'

    Bakan Selçuk, öğretmenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması süreciyle ilgili soruyu da yanıtladı. Öğretmenlerin aşılanmasına şubat ayında sağlık çalışanlarından sonra başlandığını anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

    "Sayın Sağlık Bakanımız da bunu duyurdu. Tüm öğretmenlerimizin aşısıyla ilgili randevu işlemi tamamlandı. Geçen hafta resmi ve özel okullardaki tüm öğretmenlerimizin aşı randevusu açıldı. Bu konuyla ilgili de süreç yürüyor. Zaten çok kısa bir zamanda, hemen birkaç hafta içinde bu tamamlanır. Sağlık çalışanlarımıza özel teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuda çok yakın ve iş birliği içinde çalıştık ki iyi de bir sonuç ortaya çıktı. Eylül'e kadar zaten Sağlık Bakanlığının açıkladığı şekilde 18 yaşa inmiş olacak. Biz inşallah önümüzdeki süreçte tam zamanlı olarak okullarımızı eylül başında açalım ve eğitim öğretimimizi yüz yüze yapalım niyetindeyiz, ona göre çalışıyoruz."

    Dünya genelinde daha çok okulları açık tutma eğiliminin olduğuna işaret eden Selçuk "Tamamen kapatan çok nadir ülke var. Bizim gibi OECD ülkeleri arasında çok kapatan ülkeler de var. Biz de ilk 5'in içindeyiz." dedi.

    Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde dünya çapında tecrübeye sahip olduklarını belirterek, "EBA'nın dünyada birinci olması durup dururken olmadı. Çok ciddi bir altyapı çalışması yapıldı. Bununla ilgili dünyaya baktığımızda dersler bazında yayın yapabilen televizyonu olan 2-3 ülke var." diye konuştu.

    Öğretmen atamaları

    Selçuk, ek öğretmen ataması beklentilerine ilişkin soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

    "2003'ten beri AK Parti döneminde öğretmen atamaları konusunda inanılmaz bir çıta yüksekliği vardı. Öğretmenlerin 3'te 2'sinden fazlası bu dönemde atandı. Hep daha fazla atama yapılması konusunda da çabalar sürdü. Salgın dönemi ve diğer bazı koşullar nedeniyle de bu sene böyle bir kısıt oluştu. Bizim her zaman çabamız daha fazla olması için. Daha fazla atama yapmak için gayret gösteriyoruz. Bununla ilgili kurumlar arası iş birlikleri, karar süreçleri de devam ediyor."

    Bakan Selçuk, 5 Temmuz'da başlayacak telafi eğitiminin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Çanakkale ruhunu diri tutmak için "Çanakkale Kahramanlarını Öyküleştirme Çalışması" kapsamında hazırlanan öykü kitaplarına ilişkin de bilgi verdi.

    Etiketler:
    Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liseye Geçiş Sistemi (LGS)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baltimore / ABD
    'Ateş Çemberi' olarak adlandırılan Güneş tutulması gerçekleşti
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet