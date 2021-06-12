Bakan Koca: Son 24 saatte 597 bin 647 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok!" mesajını paylaştı.

Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür! Aşı, fedakârlık, planlama: Hepsi var, sorun yok! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 11, 2021

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