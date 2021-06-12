Şişli'de silahlı kavga: Kızını parka götüren baba hayatını kaybetti

Şişli'de iki grubun alacak-verecek kavgası kanlı bitti. Motosikletli saldırganlar silahla rastgele ateş açtı. Eşi ve kızıyla parka giderken kurşunların hedefi olan Okan Karaten öldü, 2 kişi yaralandı.

İstanbul Şişli İnönü mahallesinde dün akşam saatlerine alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı iddia edilen iki grup, çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. Saat yaklaşık 1.5 saat sonra motosikletle aynı bölgeye giden kişi ya da kişiler sokakta rast gele ateş açtı.

Bu sırada eşiyle birlikte, kızını parka götüren Okan Karaten, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Karaten, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer iki kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sokakta onlarca kovan bulundu

Saldırının meydana geldiği sokakta polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Sokaktaki birçok binanın duvarında, camlarında ve bazı otomobillerde kurşun izlerine rastlandı.