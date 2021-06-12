Sağlık Bakanı Koca: Ay sonunda 20 yaşa aşı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu ayın sonunda aşılamada 20’li yaşlara sıra gelecek. Bu ay beklenen 30 milyon doz BioNTech aşısının yarısı geldi. 3.5 milyon doz da Sinovac aşısı geliyor. 3’üncü doz aşılamada hibrit model üzerinde duruyoruz" dedi.