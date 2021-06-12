Birinci ve ikinci doz uygulanan aşı miktarı 33 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarının 33 milyonu aştığını duyurdu.

Koca'dan yerli aşı açıklaması: E-Nabız üzerinden başladı

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sürecine ilişkin bir bilgi paylaştı. Bakan Koca, bugün en az 450 bin kişinin aşı randevusu olduğunu duyurdu. Bakan Koca ayrıca, "Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım." dedi.

Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım. https://t.co/E8uh4tlN81 pic.twitter.com/Pg4xo7Yrsz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021

​Koca ayrıca, "Bugün en az 450.000 kişinin önemli bir randevusu var" ve "Randevusunda dakik olanlara, aşı sırası bekleyen milyonlar adına teşekkür ederim" paylaşımları yaptı.