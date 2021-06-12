Kayıt
13:22 12 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Cemil Çiçek

    Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu'ndan Cemil Çiçek’e: Emrinde binlerce savcı var iken bunları niye bilmiyordun?

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 411
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103923/92/1039239261_0:0:1600:900_1200x675_80_0_0_0d6bdbe683477dbb9ba9501ba7e5e96b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202106121044716023-yeni-akit-yazi-isleri-muduru-karahasanoglundan-cemil-ciceke-emrinde-binlerce-savci-var-iken-bunlari/

    Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Sedat Peker'in iddiaları hakkında "Binde biri bile doğruysa felaket ve sıkıntıdır" diyen eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek’e tepki göstererek, "Adalet Bakanı koltuğuna oturttuğumuz Cemil Çicek, emrinde binlerce savcı var iken, bunları niye bilmiyordu. Biliyorsa, zamanında niye gereğini yapmamıştı" dedi.

    Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in iddiaları hakkında "Binde biri bile doğruysa felaket ve sıkıntıdır" diyen eski Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Cemil Çiçek’e tepki gösterdi.

    Karahasanoğlu, "Bir gün Bülent Arınç, bir gün Cemil Çiçek!" başlıklı yazısında, şu ifadelere yer verdi:

    Bu ülkede yıllarca bakanlık yapmış. TBMM Başkanlığı yapmış, hatta belki en önemlisi, Adalet Bakanlığı koltuğuna oturmuş Cemil Çicek bugüne kadar oturduğu koltukları unutmuş olmalı ki mafya babasının iddialarının, Cemil abinin görev yaptığı dönemleri de içerdiğini belki de tam anlaşamamış olmalı ki  Şöyle diyor:

    “Binde biri bile doğruysa felaket ve sıkıntıdır. Binde birken önünü alamazsanız, bu yüzde bir, sonra onda bir olur sonra bir bakarsınız ki bütün vücudu kaplamış. Türkiye bu konuda yeteri kadar geçmişte tecrübe sahibi oldu. Gerekli ders çıkartılarak gereğinin yapılması lazım.”

    "'Binde bir', senin bakanlık koltuğunda oturduğunda eğer oldu ise, olmuş, çoktan bitmiştir Cemil abi..." diye devam Karahasanoğlu, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

    "O mafya babası da 'Biletim yandı' dediğine göre… Cemil abi bakanlık koltuğunda oturduğu yıllarda vazifesini tam yapmamış olabilir ama bugün yapılıyor olmalı ki, ‘binde biri doğru ise felaket’ denilen iddiaların sahibi, bağırıp çağırıyor, ‘mahvoldum, bittim’ diyor… Bu aşamada, DW Türkçe’ye konuşmak Cemil abiye düşüyorsa, bize de şu soruyu sormak düşüyor:

    ‘Mafya babası bunları biliyorsa.. Bizim Adalet Bakanı koltuğuna oturttuğumuz Cemil Çicek, emrinde binlerce savcı var iken, bunları niye bilmiyordu. Biliyorsa, zamanında niye gereğini yapmamıştı.’

    Efendim, Cemil abi? Ne buyurdunuz? Tam anlaşılmadı. Milletvekili maaşı, üstüne bakanlık maaşı. Hem de nerede ise yarım asır. Ağır mı kaçtı, sorum. Yok yok. Ağır kaçmaz. Sizin kaçıncı mızıkçılığınız bu. Bir gün Bülent Arınç. Bir gün siz. DW Türkçe yetmiyor, bir de Ahmet Davutoğlu’nnu gazetesindeki Ahmet Taşgetiren’e telefon açıp, saydırıyorsunuz."

    Karahasanoğlu yazısının başka bir bölümlerinde "Bu ülkede Cemil abimiz bakanlık koltuğunda otururken, bakın neler olmuş?" diyerek, şunları ekledi:

    "Bir gazetecinin öldürülmesi için, Türkiye’de devlette görevli birileri.  Mafyadan birileri ile Ankara Sheraton otelinde buluşup, Kıbrıs’a gitmişler. Cemil abimiz ve diğer bakanlar kurulu üyeleri de uyumuşlar. Şimdi Cemil abi, DW Türkçe’ye konuşup, diyor ki: ‘Savcılar araştırmalı.’ Bence de Cemil abi gönüllü olduğuna göre. Savcılar araştırmalı. Bakalım altından neler çıkacak, görelim. Hani iddia edilen olayları, tek tek buraya sıralasak. ‘Bunları savcılar soruştursun’ desek. Kim bilir belki de. Cemil abinin görevi ihmalden alacağı ceza. Yıllarca cezaevinde kalmasını gerektirebilir."
    Etiketler:
    Sedat Peker, Cemil Çiçek, Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit gazetesi, Yeni Akit
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Baltimore / ABD
    'Ateş Çemberi' olarak adlandırılan Güneş tutulması gerçekleşti
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet