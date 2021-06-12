Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 1197.2 metreküp müsilajı temizledik

Marmara Denizinde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için temizlik çalışması başlattı. 'Marmara Denizi Eylem Planı' çerçevesinde 8 Haziran'da 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan deniz temizliği seferberliği sürüyor. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ'da belirlenen bölgelerde yapılan temizlik çalışmalarının 4'üncü gününde 464,1 metreküp müsilaj temizlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi’mizde oluşan müsilajla mücadelemizi 11 Haziran'da da kararlılıkla sürdürdük. Müsilaj temizleme seferberliğimizin 4'üncü günü olan 11 Haziran'da 464,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 1197,2 metreküp müsilajı temizledik" ifadelerini kullandı.

2⃣ Dördüncü günün sonunda illerimizde,

👉İstanbul 218,7 m³

👉Kocaeli 95,5 m³

👉Bursa 88 m³

👉Tekirdağ 44 m³

👉Balıkesir 182 m³

👉Çanakkale 146 m³

👉Yalova 423 m³ müsilajı bertaraf edilmesi için düzenli depolama tesislerine gönderdik. 🚮🚚 — Murat KURUM (@murat_kurum) June 12, 2021

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