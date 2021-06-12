İBB'yi 67 milyon lira zarara uğratan şirkete 178 milyon liralık ihale verilmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İçişleri Bakanlığı'nın devraldığı yolsuzluk dosyalarından birinde İBB'nin 67 milyon lira zarara uğratıldığının tespit edildiğini duyurdu. İki şirketten birinin İBB'den 178 milyon liralık "zabıta destek hizmeti" ihalesini de aldığı ortaya çıktı.

İBB Teftiş Kurulu'nun ortaya koyduğu yolsuzluk dosyasını diğer 50 dosyayla birlikte İçişleri Bakanlığı devraldı. Ongun, paylaşımında dosyayla ilgili bugüne kadar herhangi bir sonuç çıkmadığına da vurgu yaptı.

ANKA'nın haberine göre, 21 Mayıs 2018’de yapılan "Selatin Camilerinin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı" ihalesine iki şirket ortak olarak girdi. Güven Sosyal ve Destek Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile İdeal Bilim Sosyal ve Destek Hizmetleri Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi ihaleye birlikte dahil oldu. Başka bir şirketin girmediği ihaleye şirketler 99 milyon 981 bin 265 TL teklif verdi. İhalenin kamuya maliyeti ise 105 milyon 585 bin 591 TL oldu.

Toplam 39 caminin söz konusu İBB, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İl Müftülüğü’ne bağlı Selatin Camileri’nin (Meclis Kararı doğrultusunda yapılan hizmet protokolü kapsamındaki) ibadete hazır hale getirilmesi için tuvalet temizliği ve ışık bakımı yapıldı. İhale uyarınca bu iki şirket, camilerde ses tesisatlarının bakımı, onarımı, tuvaletlerinin bakım-onarım, temizlik ve ilaçlama işlerinin hizmetini sağladı.

Aynı şirket 178 milyon liralık zabıta destek hizmeti ihalesini de almış

İBB Teftiş Kurulu'nun kamuyu zarara uğrattığı sonucuna vardığı şirketin AK Parti döneminde ayrıca 30 ay boyunca belediyeye zabıta hizmeti ihalesini de aldığı ortaya çıktı.

İBB'nin 2017 yılında açtığı "30 Aylık Nitelikli Zabıta Destek Hizmeti" ihalesini de aynı şirket kazandı. 178 milyon 992 bin 590 TL bedel karşılığında Güven Sosyal ve Destek Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi belediyeye zabıta destek hizmeti verdi. Firma ile imzalanan 30 aylık sözleşmenin süresi 30 Eylül 2019 tarihinde doldu.

İhaleler bitti, iki şirket tek ortaklı bir şirket oldu

İBB'yi 67 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen şirketlerden Güven Sosyal ve Destek Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1 Eylül 2020 yaptığı genel kurulda daha önceki ortaklarının hisselerini devretmesi ile tek ortaklı bir şirket haline geldi. Şirketin tek sahibi Murat Arslan oldu.