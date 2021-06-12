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    Kibar Holding, ketçap ve salça şirketi Assan'ı 100 milyon dolar değerleme üzerinden Amerikan şirketi Heinz'a sattı

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    Kibar Holding, ketçap, mayonez ve sos üreticisi gıda şirketi Assan Gıda'nın Kraft Heinz'a satışı için hisse devir sözleşmesini yaklaşık 100 milyon dolar değerleme üzerinden imzaladı.

    Kibar Holding, ketçap üreticisi Assan Gıda‘yı Amerikalı dev Kraft Heinz’a 100 milyon dolar değerleme üzerinden sattı. İşleme ÜNLÜ & Co aracılık etti.

    Assan Gıda, Rekabet Kurumu onaylarının alınması ve diğer ön koşulların sağlanmasının ardından, Susurluk ve İzmir tesislerindeki faaliyetlerine Kraft Heinz'in bünyesinde devam edecek.

    Dünya'nın haberine göre Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "Assan Gıda, yenilikçi ve sürekli zenginleşen ürün gamıyla hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda sağladığı müşteri memnuniyeti ile sektöre sürdürülebilir büyüme açısından örnek oldu. Bu başarıların, Kraft Heinz gibi küresel bir liderin çatısı altında artarak devam edeceğine inanıyorum. Rekabetçi, katma değer yaratan ve verimli bir operasyonun sağladığı güven ve cazibe ile, Kraft Heinz'in Türkiye'de uzun vadeli yatırım planlarını hayata geçirmesine güçlü bir platform sağlamak ve böyle nitelikli doğrudan yabancı yatırımları Türkiye'ye kazandırmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

    'İş portföyümüz ile ilgili önemli kararlar alıyoruz'

    Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ise "Kibar Grubu olarak 20'yi aşkın grup şirketimizde 9 sektörde faaliyet gösteriyoruz. 5 bin kişilik büyük bir aileden oluşan Grubumuzun yarım asra dayanan derin tecrübesi ve köklü yapısını koruyarak, iş portföyümüz ile ilgili önemli kararlar alıyoruz. Gıda sektöründe büyük başarılara imza atan, ülkemizin ilk sos ihracatını yaparak yurtdışı pazarlarda da adından söz ettiren grup şirketimiz Assan Gıda’yı bu alanda küresel ölçekte en güçlü oyunculardan birine devrediyoruz. Bu işlem, Kibar Holding'in ileri teknoloji alanlarında, büyük ölçekli ve yüksek katma değerli yatırım ve iş birliklerine yönelik yeni girişimlerinde odaklanma ve kaynak yaratma açısından önemli adımlardan bir tanesidir. İşlemin, taraflar için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

    'Kraft Heinz’ın büyüme stratejisinin bir parçası'

    Satın alma ile ilgili Kraft Heinz Uluslararası Bölge Başkanı Rafael Oliveira ise şu değerlendirmede bulundu:

    "Bu girişimimiz, lezzet geliştirme odaklı uluslararası büyüme stratejimizi hızlandırmak için harika bir fırsat. İnanıyoruz ki Assan Gıda’nın yenilikçi sos ve domates ürün portföyüne ek olarak büyüyen ev dışı tüketim sektöründeki geniş dağıtım ağı ve başarılı ekibiyle, Kraft Heinz’a, Türkiye’deki Heinz markasını büyütme ve Kraft Heinz’ın küresel ölçeği ve büyüme hızıyla birleşerek uluslararası lezzet geliştirme platformumuzu daha da genişletme imkânı sunacaktır.’’
    Etiketler:
    Sözleşme, mayonez, Kibar Holding, ketçap, salça
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