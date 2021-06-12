Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, FETÖ ile suçlanan Borajet'in eski sahibi Ayaslı'yı ziyaret etti

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, FETÖ ile suçlanan, Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'yı, ABD'de ziyaret etti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi öncesi FETÖ üyesi olmakla suçlanan, Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'yı, ABD'de ziyaret etti.

Mercan'ın ziyaretini Ayaslı, sosyal medya hesabından duyurdu. Ayaslı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Washington Büyükelçimiz Hasan Murat Mercan, Concord Massachusets'de ziyaretimize geldi. Tanışmaktan mutlu olduk. Türk-Amerikan ilişkilerinin zorlu bir dönemden geçtiği bu zamanda görevinde başarılar dileriz."

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nın haberine göre Borajet'in, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı,firari Sezgin Baran Korkmaz tarafından gasp edildiği iddiasıyla ABD'de dava açan Ayaslı'nın hakkında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda haber çıkmıştı. 2019'da, Borajet'in eski mali işler sorumlusu Z.Ü.'nin sahte kimlikle Muğla'da yakalandığı, aynı soruşturmada Ayaslı'nın da şüpheliler arasında yer aldığı iddia edilmişti.